Saadet Partisi Ümraniye adayı Yakup Kasımay kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ümraniye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Ümraniye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yakup Kasımay kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP KASIMAY KİMDİR?

Yakup Kasımay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ümraniye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÜMRANİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ümraniye adayı belli oldu. Saadet Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yakup Kasımay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.