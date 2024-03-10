Saadet Partisi Tuzla adayı Necati Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Tuzla belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tuzla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Tuzla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Necati Tosun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NECATİ TOSUN KİMDİR?

Necati Tosun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tuzla belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TUZLA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tuzla adayı belli oldu. Saadet Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Necati Tosun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.