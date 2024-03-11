Saadet Partisi Tire adayı Halil Yalçınkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tire belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Tire adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tire Belediye Başkan Adayı Halil Yalçınkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL YALÇINKAYA KİMDİR?

Halil Yalçınkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tire belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TİRE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tire adayı belli oldu. Saadet Partisi Tire Belediye Başkan Adayı Halil Yalçınkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.