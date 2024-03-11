Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sultanhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Sultanhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Selma Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELMA YILDIZ KİMDİR?

Selma Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sultanhisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SULTANHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sultanhisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Selma Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.