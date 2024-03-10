Saadet Partisi Sultanbeyli adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sultanbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL KİMDİR?

Muhammet Fetullah Bülbül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sultanbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SULTANBEYLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sultanbeyli adayı belli oldu. Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Muhammet Fetullah Bülbül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.