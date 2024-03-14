Saadet Partisi Savur adayı Sinan Gülnar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Savur belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Savur belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Savur adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Savur Belediye Başkan Adayı Sinan Gülnar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİNAN GÜLNAR KİMDİR?

Sinan Gülnar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Savur belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SAVUR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Savur adayı belli oldu. Saadet Partisi Savur Belediye Başkan Adayı Sinan Gülnar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.