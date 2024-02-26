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Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Resul Bebe kimdir?

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Saadet Partisi'nin Şanlıurfa belediye başkan adayı, Şanlıurfa ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Resul Bebe kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Resul Bebe kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAADET PARTİSİ ŞANLIURFA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şanlıurfa adayı belli oldu. Saadet Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Resul Bebe oldu.

SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana: Hüseyin Acarlar

Adıyaman: Haşim Asnuk

Afyon: Beytullah Karataş

Ankara: Cafer Güneş

Antalya: Ersan Bilgin

Artvin: Gültekin Soydan

Aydın: Fatih Karahan

Bilecik: Ethem Ersöz

Bingöl: Mehmet Eser

Bitlis: Emrah Yurci

Bolu: İsa Sayın

Bursa: İkram Akkaya

Çanakkale: Şaban Sarı

Çankırı: Mustafa Ünver

Çorum: Faruk Cıdık

Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat

Edirne :Tezcan Karakütük

Elazığ: Abdullah Akın

Şanlıurfa: Resul Bebe

Siirt: Tahsin Bayar

Sinop: Barbaros Baltacı

Sivas: Melih Seçilmiş

Şırnak: Mücahit Sansur

Tekirdağ: Ahmet Akçay

Tokat: Selim Işık

Trabzon: Recep Yakuphan

Tunceli: Muhammed Nedim Sadak

Uşak: Ramazan Yavuz Acar

Van: Özay İlhan

Yalova: Celal Korkmaz

Yozgat: Ziya Koçak

Zonguldak: Cem Dereli

RESUL BEBE KİMDİR?

Resul Bebe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şanlıurfa belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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