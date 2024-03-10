Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pendik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Pendik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL HASKUL KİMDİR?

İsmail Haskul, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pendik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PENDİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pendik adayı belli oldu. Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.