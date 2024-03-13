Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pasinler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Pasinler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pasinler Belediye Başkan Adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VASFİ CAHİT TOHUMCU KİMDİR?

Vasfi Cahit Tohumcu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pasinler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PASİNLER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pasinler adayı belli oldu. Saadet Partisi Pasinler Belediye Başkan Adayı Vasfi Cahit Tohumcu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.