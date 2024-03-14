Saadet Partisi Özalp adayı Abdüssemet Keskin kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Özalp belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Özalp belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Özalp adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Özalp Belediye Başkan Adayı Abdüssemet Keskin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDÜSSEMET KESKİN KİMDİR?

Abdüssemet Keskin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Özalp belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÖZALP ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Özalp adayı belli oldu. Saadet Partisi Özalp Belediye Başkan Adayı Abdüssemet Keskin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.