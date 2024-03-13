Saadet Partisi Nizip adayı Ömer Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Nizip belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Nizip adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Nizip Belediye Başkan Adayı Ömer Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER YILMAZ KİMDİR?



Ömer Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Nizip belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NİZİP ADAYI KİMDİR?



Saadet Partisi'nin Nizip adayı belli oldu. Saadet Partisi Nizip Belediye Başkan Adayı Ömer Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.