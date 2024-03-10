Saadet Partisi Mamak adayı Murat Sipahi kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mamak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Mamak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Sipahi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT SİPAHİ KİMDİR?

Murat Sipahi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mamak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MAMAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mamak adayı belli oldu. Saadet Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Sipahi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.