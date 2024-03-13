Saadet Partisi Mahmudiye adayı Muzaffer Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mahmudiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Muzaffer Kaplan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUZAFFER KAPLAN KİMDİR?

Muzaffer Kaplan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mahmudiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MAHMUDİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mahmudiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Muzaffer Kaplan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.