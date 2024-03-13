Saadet Partisi Kocasinan adayı Recep Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kocasinan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Kocasinan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP GÜNGÖR KİMDİR?

Recep Güngör, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kocasinan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KOCASİNAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kocasinan adayı belli oldu. Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.