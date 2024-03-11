Saadet Partisi Kepez adayı Mehmet Akburak kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Kepez belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kepez belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Kepez adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kepez Belediye Başkan Adayı Mehmet Akburak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET AKBURAK KİMDİR?

Mehmet Akburak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kepez belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KEPEZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kepez adayı belli oldu. Saadet Partisi Kepez Belediye Başkan Adayı Mehmet Akburak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.