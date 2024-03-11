Saadet Partisi Kemer adayı İbrahim Furkan Sarıkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Kemer belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kemer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Kemer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı İbrahim Furkan Sarıkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM FURKAN SARIKAYA KİMDİR?

İbrahim Furkan Sarıkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kemer belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KEMER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kemer adayı belli oldu. Saadet Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı İbrahim Furkan Sarıkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.