Saadet Partisi Karesi adayı Mehmet Yaşa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karesi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Karesi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaşa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET YAŞA KİMDİR?

Mehmet Yaşa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karesi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARESİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karesi adayı belli oldu. Saadet Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaşa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.