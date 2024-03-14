Saadet Partisi Karaköprü adayı Kasım Karadaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Karaköprü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karaköprü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Karaköprüadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Kasım Karadaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KASIM KARADAŞ KİMDİR?

Kasım Karadaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karaköprü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAKÖPRÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karaköprü adayı belli oldu. Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Kasım Karadaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.