Saadet Partisi Kalecik adayı Ömer Karakoç kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Kalecik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kalecik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Kalecik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kalecik Belediye Başkan Adayı Ömer Karakoç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER KARAKOÇ KİMDİR?

Ömer Karakoç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kalecik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KALECİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kalecik adayı belli oldu. Saadet Partisi Kalecik Belediye Başkan Adayı Ömer Karakoç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.