Saadet Partisi Kadınhanı adayı Refik Cancan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kadınhanı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Kadınhanı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Refik Cancan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

REFİK CANDAN KİMDİR?

Refik Cancan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kadınhanı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KADINHANI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kadınhanı adayı belli oldu. Saadet Partisi Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Refik Cancan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.