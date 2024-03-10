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Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı, Kadıköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Kadıköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Recep Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Kadıköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Kadıköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Recep Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP YILMAZ KİMDİR?

Recep Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kadıköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KADIKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kadıköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Recep Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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