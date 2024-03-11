Saadet Partisi İbradı adayı Muammer Köken kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya İbradı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İbradı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya İbradı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İbradı Belediye Başkan Adayı Muammer Köken kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUAMMER KÖKEN KİMDİR?

Muammer Köken, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İbradı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İBRADI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İbradı adayı belli oldu. Saadet Partisi İbradı Belediye Başkan Adayı Muammer Köken oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.