Saadet Partisi Haymana adayı Mahmut Gülmez kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Haymana belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Haymana belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Haymana adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Haymana Belediye Başkan Adayı Mahmut Gülmez kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT GÜLMEZ KİMDİR?

Mahmut Gülmez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Haymanabelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAYMANA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Haymana adayı belli oldu. Saadet Partisi Haymana Belediye Başkan Adayı Mahmut Gülmez oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.