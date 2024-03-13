Saadet Partisi Ergani adayı Mehmet Budak kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ergani belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Ergani adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ergani Belediye Başkan Adayı Mehmet Budak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET BUDAK KİMDİR?

Mehmet Budak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ergani belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERGANİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ergani adayı belli oldu. Saadet Partisi Ergani Belediye Başkan Adayı Mehmet Budak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.