Saadet Partisi Erdemli adayı Mehmet Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Erdemli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Erdemli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Erdemli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET YILDIZ KİMDİR?

Mehmet Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Erdemli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERDEMLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Erdemli adayı belli oldu. Saadet Partisi Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.