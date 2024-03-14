Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Düzköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Düzköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Düzköy Belediye Başkan Adayı Fevzi Serdar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FEVZİ SERDAR KİMDİR?

Fevzi Serdar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Düzköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DÜZKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Düzköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Düzköy Belediye Başkan Adayı Fevzi Serdar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.