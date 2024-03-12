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Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı, Dursunbey ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Dursunbey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dursunbey Belediye Başkan Adayı Zekeriyya Oktay kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Dursunbey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dursunbey Belediye Başkan Adayı Zekeriyya Oktay kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKERİYYA OKTAY KİMDİR?

Zekeriyya Oktay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dursunbey belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DURSUNBEY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dursunbey adayı belli oldu. Saadet Partisi Dursunbey Belediye Başkan Adayı Zekeriyya Oktay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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