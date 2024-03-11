Saadet Partisi Döşemealtı adayı Metin Kandemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Döşemealtı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Döşemealtı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Metin Kandemir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

METİN KANDEMİR KİMDİR?

Metin Kandemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Döşemealtı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DÖŞEMEALTI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Döşemealtı adayı belli oldu. Saadet Partisi Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Metin Kandemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.