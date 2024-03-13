Saadet Partisi Develi adayı Mustafa Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Develi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Develi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Develi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Develi Belediye Başkan Adayı Mustafa Ülker kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÜLKER KİMDİR?

Mustafa Ülker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Develi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DEVELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Develi adayı belli oldu. Saadet Partisi Develi Belediye Başkan Adayı Mustafa Ülker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.