Saadet Partisi Çınar adayı Mehmet Veysi Yiğit kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Çınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Veysi Yiğit kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET VEYSİ YİĞİT KİMDİR?

Mehmet Veysi Yiğit, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Çınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Veysi Yiğit oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.