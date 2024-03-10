Saadet Partisi Çekmeköy adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çekmeköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL İBRAHİM AKPINAR KİMDİR?

Halil İbrahim Akpınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çekmeköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇEKMEKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çekmeköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Akpınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.