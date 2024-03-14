Saadet Partisi Çatalpınar adayı Kemal Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çatalpınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çatalpınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Çatalpınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Kemal Gönül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KEMAL GÖNÜL KİMDİR?

Kemal Gönül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çatalpınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇATALPINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çatalpınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Kemal Gönül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.