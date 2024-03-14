Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Abdullah Kul kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH KUL KİMDİR?

Abdullah Kul, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çarşıbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇARŞIBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çarşıbaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Abdullah Kul oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.