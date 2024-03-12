Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Burhaniye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Burhaniye Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL DURMAZ KİMDİR?

İsmail Durmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Burhaniye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BURHANİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Burhaniye adayı belli oldu. Saadet Partisi Burhaniye Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.