Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bigadiç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bigadiç Belediye Başkan Adayı Mustafa Güngör kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA GÜNGÖR KİMDİR?

Mustafa Güngör, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bigadiç belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BİGADİÇ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bigadiç adayı belli oldu. Saadet Partisi Bigadiç Belediye Başkan Adayı Mustafa Güngör oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.