Saadet Partisi Beylikova adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beylikova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Beylikova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beylikova Belediye Başkan Adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET SERDAR AKBIYIK KİMDİR?

Muhammet Serdar Akbıyık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beylikova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYLİKOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beylikova adayı belli oldu. Saadet Partisi Beylikova Belediye Başkan Adayı Muhammet Serdar Akbıyık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.