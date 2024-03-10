Saadet Partisi Beşiktaş adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beşiktaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED GAZİ KILIÇ KİMDİR?

Muhammed Gazi Kılıç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beşiktaş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEŞİKTAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beşiktaş adayı belli oldu. Saadet Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Muhammed Gazi Kılıç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.