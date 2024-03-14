Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beşikdüzü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET AYDIN KİMDİR?

Ahmet Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beşikdüzü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEŞİKDÜZÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beşikdüzü adayı belli oldu. Saadet Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.