Saadet Partisi Bergama adayı Halit Gül kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bergama belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bergama belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Bergama adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Halit Gül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİT GÜL KİMDİR?

Halit Gül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bergama belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BERGAMA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bergama adayı belli oldu. Saadet Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Halit Gül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.