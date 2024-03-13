Saadet Partisi Belen adayı Zekeriya Eğe kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Belen belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Belen belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Belen adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Belen Belediye Başkan Adayı Zekeriya Eğe kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKERİYA EĞE KİMDİR?

Zekeriya Eğe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Belen belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BELEN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Belen adayı belli oldu. Saadet Partisi Belen Belediye Başkan Adayı Zekeriya Eğe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.