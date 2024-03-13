Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Battalgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Battalgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Mikail Polat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MİKAİL POLAT KİMDİR?

Mikail Polat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Battalgazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BATTAGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Battalgazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Mikail Polat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.