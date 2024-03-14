Saadet Partisi Başkale adayı Burhan Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Başkale belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Başkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Başkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Başkale Belediye Başkan Adayı Burhan Güngör kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BURHAN GÜNGÖR KİMDİR?

Burhan Güngör, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Başkale belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAŞKALE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Başkale adayı belli oldu. Saadet Partisi Başkale Belediye Başkan Adayı Burhan Güngör oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.