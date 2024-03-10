Saadet Partisi Bala adayı Soner Dalkıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bala belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Bala adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bala Belediye Başkan Adayı Soner Dalkıran kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SONER DALKIRAN KİMDİR?

Soner Dalkıran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bala belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BALA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bala adayı belli oldu. Saadet Partisi Bala Belediye Başkan Adayı Soner Dalkıran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.