Saadet Partisi Bahçelievler adayı Yaşar Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Bahçelievler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAŞAR AVCI KİMDİR?

Yaşar Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bahçelievler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAHÇELİEVLER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bahçelievler adayı belli oldu. Saadet Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.