Saadet Partisi Bağlar adayı Ahmet Baran kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bağlar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Bağlar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bağlar Belediye Başkan Adayı Ahmet Baran kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET BARAN KİMDİR?

Ahmet Baran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bağlar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAĞLAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bağlar adayı belli oldu. Saadet Partisi Bağlar Belediye Başkan Adayı Ahmet Baran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.