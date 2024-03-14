Saadet Partisi Atakum adayı Serdar Şen kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Atakum belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Atakum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Atakum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı Serdar Şen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAR ŞEN KİMDİR?

Serdar Şen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Atakum belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ATAKUM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Atakum adayı belli oldu. Saadet Partisi AtakumBelediye Başkan Adayı Serdar Şen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.