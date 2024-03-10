Saadet Partisi Arnavutköy adayı Necati Çördükçü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Arnavutköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Arnavutköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Arnavutköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Necati Çördükçü kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ KİMDİR?

Necati Çördükçü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Arnavutköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARNAVUTKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Arnavutköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Necati Çördükçü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.