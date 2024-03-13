Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Arguvan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Arguvan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yiğiter kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET YİĞİTER KİMDİR?

Mehmet Yiğiter, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Arguvan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARGUVAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Arguvan adayı belli oldu. Saadet Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yiğiter oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.