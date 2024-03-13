Saadet Partisi Anamur adayı Ali Bal kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Anamur belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Anamur belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Anamur adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Anamur Belediye Başkan Adayı Ali Bal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ BAL KİMDİR?

Ali Bal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Anamur belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ANAMUR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Anamur adayı belli oldu. Saadet Partisi AnamurBelediye Başkan Adayı Ali Bal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.