Saadet Partisi Altınekin adayı Ahmet Develi kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Altınekin belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Altınekin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Altınekin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Altınekin Belediye Başkan Adayı Ahmet Develi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET DEVELİ KİMDİR?

Ahmet Develi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Altınekin belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALTINEKİN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Altınekin adayı belli oldu. Saadet Partisi Altınekin Belediye Başkan Adayı Ahmet Develi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.